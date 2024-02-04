ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في معظم محافظات الجمهورية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بعد اعتمادها من المحافظين وإصدارها على مواقع المحافظات او من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعداديةبجميع المحافظات 2024

يمكن من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات 2024 التي ظهرت فيها، وتوزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة بالضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الجيزة اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الاسكندرية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المرسى مطروح

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة مرسى مطروح اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة بورسعيد اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة البحيرة اضغط هنا.

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توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية 2024

المجموع الكلي لامتحانات الفصل الدراسي الأول 140

مادة اللغة العربية مجموعها الكلي 80 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 40 درجة

مادة اللغة الانجليزية مجموعها الكلي 60 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية مجموعها الكلي 40 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 20 درجة

مادة الرياضيات مجموعها الكلي 60 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 30 درجة

مادة العلوم مجموعها الكلي 40 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 20 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الدقهلية

كانت أخر نتيجة للشهادة الاعدادية تم اعتمادها أمس السبت هي نتيجة محافظة الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 93،6% بإجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية في الفصل الدراسي الأول 108 آلاف و359 طالبا وطالبة.

ويمكن الحصول على الاستعلام عن نتائج طلاب 3 إعدادي بمحافظة الدقهلية من خلال هذا الرابط (من هنا).