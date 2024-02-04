نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات 2024
ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في معظم محافظات الجمهورية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بعد اعتمادها من المحافظين وإصدارها على مواقع المحافظات او من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم.
نتيجة الشهادة الإعداديةبجميع المحافظات 2024
يمكن من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات 2024 التي ظهرت فيها، وتوزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية
للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة بالضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة
وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الجيزة اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية
وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الاسكندرية اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المرسى مطروح
وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة مرسى مطروح اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ
وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد
وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة بورسعيد اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة البحيرة اضغط هنا.
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توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية 2024
المجموع الكلي لامتحانات الفصل الدراسي الأول 140
مادة اللغة العربية مجموعها الكلي 80 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 40 درجة
مادة اللغة الانجليزية مجموعها الكلي 60 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 30 درجة
مادة الدراسات الاجتماعية مجموعها الكلي 40 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 20 درجة
مادة الرياضيات مجموعها الكلي 60 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 30 درجة
مادة العلوم مجموعها الكلي 40 درجة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 20 درجة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الدقهلية
كانت أخر نتيجة للشهادة الاعدادية تم اعتمادها أمس السبت هي نتيجة محافظة الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 93،6% بإجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية في الفصل الدراسي الأول 108 آلاف و359 طالبا وطالبة.
ويمكن الحصول على الاستعلام عن نتائج طلاب 3 إعدادي بمحافظة الدقهلية من خلال هذا الرابط (من هنا).