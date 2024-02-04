الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في معظم محافظات الجمهورية لامتحانات الفصل الدراسي الأول  2024  بعد اعتمادها من المحافظين وإصدارها على مواقع المحافظات او من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم.

 

نتيجة الشهادة الإعداديةبجميع المحافظات 2024

 يمكن من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات 2024 التي ظهرت فيها، وتوزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية. 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية اضغط هنا

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رابط بوابة الأزهر الالكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

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متاحة الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 عبر "الدستور"

 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 

يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة بالضغط هنا 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية  2024  لطلاب محافظة الجيزة اضغط هنا

 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الاسكندرية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المرسى مطروح

 

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة مرسى مطروح اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

 

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

 

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة بورسعيد اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

 

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة البحيرة اضغط هنا.

 

 

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توزيع درجات  مواد الشهادة الاعدادية 2024 

 

المجموع الكلي لامتحانات الفصل الدراسي الأول  140 

مادة اللغة العربية  مجموعها الكلي 80 درجة   درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 40 درجة 

مادة اللغة الانجليزية مجموعها الكلي 60 درجة  درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية مجموعها الكلي  40 درجة  درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 20 درجة

مادة الرياضيات مجموعها الكلي 60 درجة  درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 30 درجة

مادة العلوم مجموعها الكلي 40 درجة  درجات امتحان الفصل الدراسي الأول 20 درجة.

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الدقهلية 

 

كانت أخر نتيجة للشهادة الاعدادية تم اعتمادها أمس السبت هي نتيجة محافظة الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 93،6% بإجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية في الفصل الدراسي الأول 108 آلاف و359 طالبا وطالبة.

ويمكن الحصول على الاستعلام عن نتائج طلاب 3 إعدادي بمحافظة الدقهلية من خلال هذا الرابط (من هنا).

 

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