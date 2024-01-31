تعرف على المجموع الكلي للشهادة الإعدادية بعد إعلان نتائج امتحانات نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المجموع الكلي للشهادة الاعدادية مع نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية .

تقسيمة درجات الشهادة الاعدادية

وزاد بحث أولياء أمور طلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية على بوابة نتائج التعليم الأساسي على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة نتائج امتحانات أبنائهم بمختلف صفوفهم الدراسية، و المجموع الكلي للشهادة الاعدادية و درجات الشهادة الاعدادية .

وفي وقت سابق قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدشين موقع إلكتروني واتاحته لطلاب جميع المراحل التعليمية المختلفة لنشر كل ما يخص الطلاب عليه من اخبار امتحانات او نتيجة الامتحانات لجميع لصفوف التعليمية للطلاب المقيدين في المديريات التعليمية التابعة لها ويمكن الدخول إليه لمعرفة النتيجة برقم جلوس الطلاب، وكذلك درجات المواد ، والمجموع الكلي للشهادة الاعدادية

بوابة نتائج التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2023/2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، عن أن نتائج الامتحانات تم إعلانها في المدارس منذ امس لكل الصفوف الدراسية لمراحل النقل وللشهادة الاعدادية وقد انتهت الكنترولات التعليمية بالفعل من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية، والان اصبح بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي لصفوف النقل والشهادة الاعدادية.



نتيجة الشهادة الإعدادية بوابة التعليم الأساسي

الخطوة الأولى:

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية القيام بالدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي من خلال محرك البحث العالمي جوجل.



الخطوة الثانية:

القيام باختيار والضغط على خانة كلمة نتائج الامتحانات.



الخطوة الثالثة:

القيام باختيار المحافظة.



الخطوة الرابعة:

القيام بإدخال اسم الطالب.



الخطوة الخامسة:

القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.



الخطوة السادسة:

القيام بالضغط على خانة كلمة عرض نتيجة الشهادة الإعدادية .



الخطوة السابعة:

بعد ذلك سوف تظهر النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب.



المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية، وفقا المجموع الكلي للشهادة الإعدادية والمكون من 280 درجة وتحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة التي تضمن الثانوى العام أو الثانوي التمريض أو الثانوى العسكري، بالإضافة إلى الثانوى الصناعى والثانوي التجارى والثانوي الزراعى.