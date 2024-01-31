غدا.. "تعليم القاهرة" يعلن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن تحديد موعد الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي في جميع المدارس الإعدادي غدا الخميس.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سوف يتم قبول جميع التظلمات لجميع المراحل بدءا من يوم الاحد الموافق المقبل ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 78.4%

وكان اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى “الشهادة الإعدادية” للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة نجاح 78.4 %، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.



كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

وكان محافظة القاهرة أقامت حفل تجهيز400 عروسة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى بمركز شباب القاهرة الجديدة.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره أحد الدعائم الرئيسية الشريكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة في دور المجتمع المدني وزخمًا كبيرًا في حجم برامجه ومبادراته التنموية والمجتمعية الفعالة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على نحو ملموس، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تسعى جاهدة بالمشاركة مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح فى المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.



وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا المشروع الخيري التطوعي لا يسهم فقط في إدخال السرور والبهجة على 400 فتاة من خلال تقديم التجهيزات اللازمة، بما يحقق قيم التكافل المجتمعي، بل إنه قد أصبح ظاهرة ناجحة تنمو وتتسع لتشمل فئات جديدة أولى بالرعاية مثمنًا جهود رجل الأعمال الكويتى محمد الكندري لرعايته الحدث للعام الثانى على التوالى من خلال جمعية "حنان الدنيا" التى ترأسها هالة الخولي ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.