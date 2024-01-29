الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة تحتفل بتسليم جهاز 400 عروسة (صور)

حقل تجهيز 400 عروسة
حقل تجهيز 400 عروسة بمحافظة القاهرة

أقامت محافظة القاهرة حفل تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى بمركز شباب القاهرة الجديدة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره أحد الدعائم الرئيسية الشريكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة في دور المجتمع المدني وزخمًا كبيرًا في حجم برامجه ومبادراته التنموية والمجتمعية الفعالة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على نحو ملموس.

وأشار إلى أن  محافظة القاهرة تسعى جاهدة بالمشاركة مع الجهات المعنية لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح فى المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا المشروع الخيري التطوعي لا يسهم فقط في إدخال السرور والبهجة على 400 فتاة من خلال تقديم التجهيزات اللازمة، بما يحقق قيم التكافل المجتمعي.

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تجهيز 400 عروسة منظمات المجتمع المدني محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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