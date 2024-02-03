السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 93.6%

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93.6% لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيره بنسبة 75%.

جاء ذلك بعد عرض النتيجه من قبل الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد من تقدموا للامتحان للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 ألف و359 طالب وطالبة وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و464 طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية، الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية

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