غلق 18 منشأة طبية مخالفة في الدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر، خلال الأسبوع الماضي، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بهدف التصدي للمخالفات، وتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 144 منشأة طبية، تشمل 36 عيادة خاصة فضلًا عن 31 مركزًا طبيًا ومعملًا، من بينها 9 مراكز ومعملًا دون ترخيص.

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 16، فيما تم رصد 8 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 19 إنذارًا واستصدار قرارات إغلاق لنحو 18 منشأة مخالفة.

جانب من الحملات