إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية

أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق "انجاق - شربين” بمحافظة الدقهلية، ونقلوا إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بوصول بلاغ لشرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق محلة “انجاق - شربين”، حيث انقلب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 اشخاص بكسور وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفى شربين مجهزة باستقبال والتعامل مع تلك الحالات الطارئة، مشيرا إلى أن المصابين يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعه لاخطار النيابة العامة,=.