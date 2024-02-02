غدًا.. انقطاع المياه 12 ساعة عن 3 مراكز بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن أنه سيتم قطع المياه، غدًا السبت، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً بذات اليوم عن بعض المناطق بمراكز طلخا وشربين وبلقاس؛ لتنفيذ أعمال صيانة على خط 630 مللي بولي إيثلين القادم من مرفق مياه شربين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حيث أوضح التقرير أنه نظرًا للقيام بأعمال الصيانة المُشار إليها سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمركز طلخا، وتشمل قرى بساط وبطره وكفر بساط وعزبة الحاج خليل، وبعض قرى مركز شربين، وتشمل قرى الدبوسي والحطبة ومعهد الكبد، كما أنه نتيجة تنفيذ الأعمال المُشار إليها سيكون هناك ضعف لضغوط المياه بخط المياه ببسنديلة بمركز بلقاس.

ووجَّه مختار، رؤساء مراكز ومدن طلخا وشربين وبلقاس، للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى؛ حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية اتباع الأصول الهندسية الواجبة لأعمال الصيانة المُشار إليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القرى والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وكذا الوحدات المحلية المختصة، وأيضًا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.