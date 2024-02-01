الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الثانية خلال شهر.. حريق هائل بمحلات سوق الخواجات بالمنصورة

جانب من الحريق
جانب من الحريق

شب حريق هائل للمرة الثانية خلال شهر بمنطقة سوق الخواجات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية،التهم عددا من المحلات بالمنطقة نتيجة حدوث ماس كهربائي وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده. 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمامور قسم شرطة أول المنصورة، من الأهالى باندلاع حريق هائل داخل عدد من محلات بيع الملابس بمنطقة سوق الخواجات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة ومسئولي شركة الغاز والكهرباء وجرى فصل التيار الكهربي عن المنطقة والغاز، وبالفحص تبين اندلاع النيران بـ4 محلات بيع الملابس بالمنطقة امتدت النيران والتهمت محتويات 4 من المحلات المجاورة وجرى السيطرة على الحريق وإخماده. 

وأكد عدد من شهود العيان بالمنطقة أن الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائي أدى الى امتداد النيران لبعض المحلات المجاورة فيما جرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بين المواطنين.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق والاستعلام عن أصحاب المحلات المتضررة. 

يذكر أن تلك المنطقة شهدت حريقا هائلا فى 10 يناير الماضي أصيب خلاله 3 أشخاص بينهم أمين شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية جراء محاولات السيطرة على حريق هائل شب داخل محلين بشارع على إثر حدوث ماس كهربائي.

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IMG-20240201-WA0148
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IMG-20240201-WA0147
حريق المنصورة الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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