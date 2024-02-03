بالأسماء.. 14 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص بالدقهلية

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق شربين بمحافظة الدقهلية إلى ١٤ مصابًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأعلن مصدر طبي، عن أسماء المصابين في الحادث، وهم: محمود عبدالباري محمد 45 عامًا، مقيم قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، وحمادة عوض سالم 45 عامًا، مقيم بشربين، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، وسناء السيد عبدالجواد 40 عامًا، مقيمة بقرية بساط كريم الدين مصابة بكدمات، وسماح عبدالفتاح البكري 40 عاما، مقيمة قرية بساط، ومصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيب كل من: أم هاشم رضا المغاوري 36 عامًا مقيمة بقرية بساط ومصابة بكدمة بالظهر، ومحمد رمضان توفيق 35 عامًا، ومقيم شرمساح، ومصاب ما بعد الارتجاج، وفاطمه عبدالهادي شهاب 31 عاما، مقيمة ببساط، ومصابة بكدمات وجروح، وأحمد عبدالهادي عبدالعزيز 31 عاما، مقيم شرمساح وكدمة بالصدر، وإسلام أحمد صالح 15 عاما مقيم شرمساح مصاب بجرح بالرأس وسحجات وكدمات.

وكذلك إصابة كل من: يوسف بكر خطاب 17 عاما مقيم شرمساح مصاب بجروح بالرأس، وفاطمة خالد إبراهيم 17 عاما مقيمة بساط ومصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري، يوسف عبدالفتاح ماهر 10 أعوام، مقيم ببساط ومصاب بسحجات وكدمات، ومحمد حمادة عوض 9 أعوام مقيم شرمساح مصاب بكسر بالقدم اليسري، وأخرى لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث ومصاب بكسر بقاع الجمجمة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق محلة انجاق- شربين، وإصابة 14 شخصًا، جراء انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفى شربين مجهز باستقبال والتعامل مع تلك الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.