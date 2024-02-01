الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: تمكين المرأة المصرية بكافة أجهزة الدولة بنسبة 25% لـ50%

ختام الفعاليات
ختام الفعاليات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس، ختام فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية لبرنامج تمكين المرأة من القيادة تحت عنوان "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تم انعقادها داخل قاعات الديوان العام للمحافظة.


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد خالد والدكتور محمود الشريف منسقي الأكاديمية الوطنية للتدريب.
 

وأكد المحافظ أن الرئيس السيسي أمر بتمكين المرأة في كافة المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة منذ أول يوم عمل له في سابقة هي الأولى من نوعها، ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ وصولًا إلى رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.


ووجه "مختار" الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب علي تقديم الدعم الكامل لمحافظة الدقهلية من خلال تنفيذ برنامج التدريب للمرأة بالدقهلية، وثمن دور الأكاديمية على دورها البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة لرفع قدرات المديرين التنفيذيين والمديرين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة إحترافية وتولى المناصب القيادية.  


وأشار إلى أنه تم تمكين المرأة المصرية في كافة أجهزة الدولة بنسبة تتراوح من 25% إلى 50% في مختلف القطاعات والإدارات المختلفة لا سيما تقلدها العديد من المناصب الوزارية، مشيرًا إلى أن هذا التمكين لم تشهده المرأة المصرية من قبل.


وأوضح أن المحافظة عملت على تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان العام بداية من منصب رئيس مدينة ونواب لرؤساء المدن ومديري إدارات داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.


وقال لكي يكون للمرأه دور بارز في القيادة لا بد وأن يكون لديها معرفة بأساسيات القيادة الناجحة، بالإضافة إلي العمل واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع علي كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة.


وأكد "مختار" أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها علي تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري، مشيرًا إلي ضرورة لفت الأنظار إلي أهمية المدرسة ودورها في تنشئة الأجيال والقدرة علي بناء المستقبل.


وأشار إلى أن المرأة الدقهلاوية تتميز بقدرتها علي القيادة والنجاح في كافة المهام الموكلة إليها، بالإضافة إلى رعاية أسرتها، وخير شاهد على ذلك هو أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يضم 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة من إجمالي 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25 %، و35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي 95 نائب ونائبة بنسبة 40 %، و32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية  بنسبة 27 %،  و23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي 57 مدير إدارة  بنسبة 40 %.

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