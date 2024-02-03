وفاة "عاملة" وإصابة 4 في حريق مصنع لعب أطفال بالدقهلية

لقيت عاملة مصرعها وأصيب 4 آخرين في حريق بمصنع بلاستيك خاص بلعب الأطفال في الدقهلية.

و‏تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمصنع في مركز أجا.

على الفور أمر بانتقال قوة من مباحث المركز وسيارات الدفاع المدنى والحريق وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين نشوب حريق في مصنع بلاستيك للعب أطفال في قرية “سلكا البر الثاني”، وفاة “شربات نجاح عبد الفتاح الطناحي” ٤٥ سنة، وإصابة 4 عمال بالمصنع ونقلوا إلى مستشفى أجا المركزي، هم خلود خالد على البديوي ١٨ سنة – حروق من الدرجة الأولى والثانية باليد اليمنى والبطن والفخذ، مازالت تحت الملاحظة بالاستقبال، ونيرمين السيد السيد عبد الحق ٢٠ سنة، حروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه واليدين، جرى عمل مقطعيه على العين، وأحمد السيد رمضان ٤٠ سنة، جرح باليد اليمنى، وتم عمل غرز، وإسراء خالد على البديوي ٢٦ سنة، لا توجد إصابات ظاهرية.

وبالتحري، تبين نقل حالة الوفاة إلى استقبال المستشفى وجرى محاولة عمل انعاش قلبي رئوي لمدة نصف ساعة، لكنها لم تستجب، جراء توقف عضلة القلب والرئتين وإعلان الوفاه وإيداع الجثمان فى ثلاجة الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 14 في انقلاب ميكروباص

في سياق آخر، ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق شربين بمحافظة الدقهلية إلى ١٤ مصابًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأعلن مصدر طبي، عن أسماء المصابين في الحادث، وهم محمود عبدالباري محمد 45 عامًا، مقيم قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين وحمادة عوض سالم 45عامًا، مقيم بشربين، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، وسناء السيد عبد الجواد 40 عامًا، مقيمة قرية بساط كريم الدين مصابة بكدمات، وسماح عبد الفتاح البكري 40 عاما، مقيمة قرية بساط، ومصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى.