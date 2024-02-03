يتسائل الكثير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، وذلك عقب إعلان عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج طلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادى أو الشهادة الاعدادية 2024 للفصل الدراسى الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

يتصدر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عن محركات البحث العالمية البحث لرغبة عدد من سكان المحافظة في معرفة نتيجة الاعدادية بمحافظة الدقهلية أو نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسى الأول من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من هذا الرابط (من هنا).

ومن جهته أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنن نتيجة الشهادة الاعدادية سيتم اعلانها فور اعتماد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للنتيجة مساء اليوم السبت أو صباح غدا الأحد على أقصى تقدير.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم انه سيتم اعلان النتيجة عبر موقع المديرية الرسمى فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعمال الكنترولات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي بمحافظة الدقهلية



وأشارت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إلى أن هناك رابط خاص بنتيجة الشهادة الإعدادية وحددت عدد من الخطوات لمعرفة النتيجة فور ظهورها:-

١- الدخول على رابط المديرية المحدد في الأعلى

٢- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

٣- إدخال الاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

٤- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

٥- الضغط على استعلام على النتيجة

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية قد انهى الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول والتى استمرت لمدة أسبوع بداية من الخميس 18 يناير حتى الخميس 25 يناير.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه انه تم التعامل الفوري بتنفيذ اعمال كسح وشفط مياة الأمطار، وذلك من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة.

وأكد " مختار" علي ان هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة تواجد تجمعات امطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين.

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