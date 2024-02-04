الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "سوهاج الأزهرية" يواصل متابعاته لتصفيات مسابقة القرآن الكريم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، صباح اليوم الأحد، متابعاته الميدانية لتصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم السنوية وفعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد لمديري الإدارات ووكلائهم بمناطق سوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر وقنا والأقصر، الذي تنظمه إدارة التدريب ببيت شباب الأزهر بسوهاج في الفترة من 3 إلى 15 فبراير 2024. 

حيث قام رئيس المنطقة بالمرور على لجان تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم السنوية، واطمأن فضيلته على هدوء وانتظام العمل.

يذكر أن تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة القرآن الكريم السنوية لطلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية بسوهاج قد انطلقت في السابع والعشرين من يناير الماضي وتنتهي الخميس الموافق الثامن من فبراير الجاري.

الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج صفيات المرحلة المؤهلة مسابقة القرآن الكريم السنوية مكافحة الفساد

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