الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 معامل مياه شرب وصرف صحي تحصل لأول مرة على شهادة الأيزو 17025 بسوهاج

معمل شركة المياه
معمل شركة المياه

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب عن حصول معمل مياه طما ومعمل مياه جهينة ومعمل مياه جرجا ومعمل صرف صحي جرجا ومعمل سوهاج للصرف الصناعي لأول مرة على شهادة الأيزو 17025 وذلك بعد مراجعة فريق المجلس الوطني للاعتماد ليصبح عدد المعامل الحاصلة على تلك الشهادة 15 معمل.

وأوضح رئيس مياه  سوهاج أن الحصول على تلك الشهاده يتطلب مجموعه الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمعامل المستهدفة وأن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

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وأشار الدكتور منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة إلى أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الأيزو وذلك في إطار تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل وأن هناك خطة لحصول جميع معامل مياه الشرب والصرف الصحي على تلك الشهادة خلال الفترة القادمة.

على الجانب الآخر، قام فرق المناوبات التي يتم الدفع بها يوميا تقوم بتسجيل الملاحظات الفنية والإدارية بجميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتقوم جميع قطاعات الشركة بالعمل على تلافيهذه الملاحظات وتحسين أنظمة التشغيل والصيانة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح الشركة أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالإضافة إلى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السبب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج العضو المنتدب المجلس الوطني للاعتماد

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