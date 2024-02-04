الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار منزل دون خسائر بشرية فى سوهاج

انهيار منزل
انهيار منزل

شهدت محافظة سوهاج انهيار منزل مكون من 3 طوابق، وانتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بدائرة المركز، وكلف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني في محيط الانهيار.

وسمع رجال الشرطة شهود العيان لبيان وجود ضحايا أو عالقين تحت الأنقاض، وتبین بالمعاينة انهيار منزل مكون من 3 طوابق ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "أحمد. م"، 47 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، يقطنه وأسرته ودون وقوع خسائر بشرية وتمكنوا من مغادرته قبل انهياره.

وبسؤال مالك المنزل أفاد بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لعمل اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة المختصة.

محافظة سوهاج انهيار منزل مركز شرطة أخميم مدير امن سوهاج لحماية المدنية

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