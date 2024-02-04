الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

منعهم من التحرش.. النيابة تستعلم عن صحة شاب طعنه 3 متهمين فى دار السلام

طعن
طعن

أمرت نيابة  دار السلام الجزئية، باستعجال التقرير الطبي في واقعة تمزيق جسد شاب حاول إنقاذ فتاة من التحرش من ثلاثة عاطلين، تمهيدًا لسماع أقوال المصاب عقب تعافيه.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه شاهد المتهمين يتحرشون بفتاة في أثناء مرورها بالشارع ويوجهون لها عبارات مضايقة، وعلى الرغم من صغر سنه تصدى لهما ومنعهما من مضايقتها، فتركوا الفتاة واعتدوا عليه بالضرب وأخرج أحدهما سلاحا أبيض ووجه له طعنات نافذة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفى حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، مصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض - مطواة - وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر.

وتم ضبطهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة دار السلام التحرش أقوال المصاب سلاح أبيض مطواه مسجل خطر

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