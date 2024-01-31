الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهم بقتل شاب في دار السلام

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بقتل شاب بمنطقة دار السلام بالسجن المؤبد، وألزمته المصاريف الجنائية.

وذكر قرار الإحالة  أن المتهم قتل بالاشتراك مع آخرين مجهولين المجني عليه "نبيل محمد إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية لقتله وأعدوا من أجل ذلك الغرض أسلحة بيضاء خنجر وسنجة وعصى حديدية.

وتبين أن المتهمين استعرضوا القوة باستخدام العنف مكدرين بذلك الأمن والسكينة العامة معرضين حياة الغير وممتلكاتهم للخطر، وما أن ظفروا به حتى سدد المتهم الأول طعنة إليه باستخدام سلاح أبيض خنجر استقر بظهره، وقام الثاني بدهسه بالسيارة قيادته أثناء تواجد الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة منطقة دار السلام السجن المؤبد قتل أسلحة بيضاء

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