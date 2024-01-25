الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثتى ربة منزل وابنتها فى انهيار عقار بقنا

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوة من الحماية المدنية، الخميس، من انتشال جثتي ربة منزل وابنتها في حادث انهيار منزل بقرية أسمنت، التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

البداية كانت بتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد، مدير الحماية المدنية وبرئاسة الرائد أسامة حمدي، مدير الحماية المدنية بقوص ونقادة وتبين مصرع ربة منزل وابنتها في حادث الانهيار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

الحماية المدنية جثتي ربة منزل وابنتها حادث انهيار منزل محافظة قنا اللواء مدير أمن قنا غرفة العمليات

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