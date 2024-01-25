الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 سيدات في حادث تصادم بالمنيا

جثة
جثة

لقيت 3 سيدات مصرعهن في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي، أمام مركز مغاغة شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي مصر/أسوان، أمام مركز مغاغة.

انتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تأمين الطرق، وتبين تصادم سيارة رقم 8319 م ص ا ربع نقل، مع تروسيكل بدون لوحات، أمام قرية الشيخ زياد، التابعة لمركز مغاغة، بسبب السرعة الزائدة.

وتسبب الحادث في مصرع 3 سيدات، وهن «ز-ع- س-50 سنة»،«ح-ت-ا- ع- 50 سنة»،«ف-ع-ا-م-50 سنة»، مقيمات قرية دهروط بمركز مغاغة، تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

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