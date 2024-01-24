إصابة 3 في حادث انقلاب توك توك بدائري مطاي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص بينهم طالب في حادث انقلاب بالطريق الدائري أمام مدينة مطاي شمال المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب توك توك بالطريق الدائري لمدينة مطاي.

انتقلت سيارات شرطة تأمين الطرق والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب توك توك أمام مدرسة الشهيد عرفات الابتدائية، بالطريق الدائري بمدينة مطاي، بسبب السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة، 3 أشخاص بينهم طالب وموظفين مقيمين جميعا بمركز مطاي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي مطاي العام للعلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.