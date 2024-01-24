الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

حادث تصادم السيارات
حادث تصادم السيارات بالمريوطية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، بحبس سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات أعلى دائرى الرماية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحليل مخدرات للمتهم؛ لبيان تعاطيه المخدر من عدمه.

وتم ندب مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص السيارة المتسببة في الحادث للوقف على أسبابه.

استمعت النيابة العامة بالجيزة إلى عدد من شهود عيان الحادث والذين أكدوا فى أقوالهم أن المتهم لم يستطع السيطرة على السيارة المتسببة في الحادث وبسبب السرعة الزائدة والحمولة مما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات من الخلف والسير بهم لمسافة تزيد على العشرين مترا مما أسفر عن سقوط عدد من السيارات من أعلى دائرى الرماية.

وكشفت معاينة حادث تصادم دائرى الرماية، عن أن سيارة النقل المتسببة فى الحادث كان سائقها يقود بسرعات زائدة واختلت منه عجلة القيادة واصطدمت بـ5 سيارات وسقطت أحدها من أعلى الطريق ونتجت عنها إصابة شخصين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم القبض علي السائق المتسبب فى الحادث.

النيابة العامة بالجيزة حادث تصادم تحريات المباحث سائق التريلا تحليل مخدرات مرور الجيزة

مواد متعلقة

بتر قدم مندوب مبيعات إثر سقوطه من قطار الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

إمساكية الشهر الكريم| موعد أول يوم سحور وإفطار في شهر رمضان 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟