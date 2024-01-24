عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، بحبس سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات أعلى دائرى الرماية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحليل مخدرات للمتهم؛ لبيان تعاطيه المخدر من عدمه.

وتم ندب مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص السيارة المتسببة في الحادث للوقف على أسبابه.

استمعت النيابة العامة بالجيزة إلى عدد من شهود عيان الحادث والذين أكدوا فى أقوالهم أن المتهم لم يستطع السيطرة على السيارة المتسببة في الحادث وبسبب السرعة الزائدة والحمولة مما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات من الخلف والسير بهم لمسافة تزيد على العشرين مترا مما أسفر عن سقوط عدد من السيارات من أعلى دائرى الرماية.

وكشفت معاينة حادث تصادم دائرى الرماية، عن أن سيارة النقل المتسببة فى الحادث كان سائقها يقود بسرعات زائدة واختلت منه عجلة القيادة واصطدمت بـ5 سيارات وسقطت أحدها من أعلى الطريق ونتجت عنها إصابة شخصين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم القبض علي السائق المتسبب فى الحادث.