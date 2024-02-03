ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات..انطلاق الحوار المجتمعي بسوهاج

انطلقت فعاليات الحوار المجتمعي ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّى» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بـمحافظة سوهاج تحت إشراف الوزارة، والتي تتمثل في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.



وتدعم مديرية الشباب والرياضة بسوهاج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» وتقوم بتنفيذ الحوار المجتمعي لتمكين الفتيات بعدد ٤٠ من مراكز شباب بمراكز المحافظة، والتي تناولت مبادرة «دوَي» جميع جوانب رفاه والفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع، حُيث تجتمع جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

وتستمر فعاليات الجلسات الحوارية المجتمعية في باقي مراكز الشباب المستهدفة والتي يصل عددها إلي 40 مركز شباب داخل المراكز الإدارية المختلفة للمحافظة، حيث يتم تيسير الحوار المجتمعي من قبل عدد من المدربين وهم « صفاء عامر_عبد الرحمن عثمان_أميرة حاتم_منة الله مصطفى»، كما يضم البرنامج المنسق الفني والمنسق الإعلامي والمنسق الإداري تحت إشراف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني على مستوى المحافظة.



جدير بالذكر أن عدد المستهدفين لفعاليات الحوار المجتمعي فى عدد 15 محافظة من محافظات «برنامج نتشارك»، بإجمالي عدد 18000 مستفيد في المرحلة العمرية من 14-18 سنة من برلمان الطلائع، 18-40 عام من برلمان الشباب، والقيادات المجتمعية والأسر، وذلك فى المحافظات التالية "الجيزة- قنا- دمياط- سوهاج –اسوان – كفر الشيخ – القليوبية – الإسكندرية – أسيوط – القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء – مطروح -البحرالاحمر- الوادى الجديد"، حيث أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية "دوَي" بقيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2019 بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من يونيسف، وحظيت «دوَي» رعاية السيدة انتصار السيسي عام 2022.