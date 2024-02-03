السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات..انطلاق الحوار المجتمعي بسوهاج

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

انطلقت فعاليات الحوار المجتمعي ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّى» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بـمحافظة سوهاج تحت إشراف الوزارة، والتي تتمثل في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.
 

وتدعم مديرية الشباب والرياضة بسوهاج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» وتقوم بتنفيذ الحوار المجتمعي لتمكين الفتيات بعدد ٤٠ من مراكز شباب بمراكز المحافظة، والتي تناولت مبادرة «دوَي» جميع جوانب رفاه والفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع، حُيث تجتمع جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

وتستمر فعاليات الجلسات الحوارية المجتمعية في باقي مراكز الشباب المستهدفة والتي يصل عددها إلي 40 مركز شباب داخل المراكز الإدارية المختلفة  للمحافظة، حيث يتم تيسير الحوار المجتمعي من قبل عدد من المدربين وهم « صفاء عامر_عبد الرحمن عثمان_أميرة حاتم_منة الله مصطفى»،  كما يضم البرنامج المنسق الفني والمنسق الإعلامي والمنسق الإداري تحت إشراف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني على مستوى المحافظة. 


جدير بالذكر أن عدد المستهدفين لفعاليات الحوار المجتمعي  فى عدد 15 محافظة من محافظات «برنامج نتشارك»، بإجمالي عدد  18000 مستفيد في المرحلة العمرية من 14-18 سنة من برلمان الطلائع، 18-40 عام  من برلمان الشباب، والقيادات المجتمعية  والأسر، وذلك فى المحافظات التالية "الجيزة- قنا- دمياط- سوهاج –اسوان – كفر الشيخ – القليوبية – الإسكندرية – أسيوط – القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء – مطروح -البحرالاحمر- الوادى الجديد"، حيث أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية "دوَي" بقيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2019 بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة  وبدعم من يونيسف، وحظيت «دوَي» رعاية السيدة انتصار السيسي عام 2022.

الحوار المجتمعى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات السيدة انتصار السيسي الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات الجلسات الإسكندرية

مواد متعلقة

للتحفيظ بالمجان.. ننشر قائمة أسماء مساجد مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" في سوهاج

"تموين سوهاج" تحرر 174 محضرا لمخالفات تموينية

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الحشيش بسوهاج

الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 52 معهدا أزهريا فى سوهاج

"مياه سوهاج" تطبق وسائل ترشيد المياه بالهيئات الحكومية ودور العبادة

"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تشارك فى احتفالية عيد الشرطة الـ 72

محافظ سوهاج يوجه بعلاج بعض الحالات المرضية مجانا

“الفقي” يُشارك رجال الأمن بسوهاج الاحتفال بـ عيد الشرطة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| لاحتواء غضب كولر.. نكشف آخر التطورات داخل الأهلى لضم حارس جديد

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست