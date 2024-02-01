تكريم متطوعي "حياه كريمة" بجامعة سوهاج

كرَّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، متطوعي مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، تقديرًا لمجهوداتهم خلال عام ٢٠٢٣، وذلك خلال فعاليات الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع طلاب من أجل مصر بالجامعة، بحضور نائب المحافظ، نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي المجتمع المدني، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وفي بداية كلمته، قدَّم اللواء طارق الفقي، خالص الشكر للقيادة السياسية والتي تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال المتابعة المستمرة والدورية لكل المشروعات وتذليل كل العقبات التي تواجه تنفيذها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب، مقدما شكره ايضًا لجميع المتطوعين بالمبادرة علي مجهوداتهم و إحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه وطنهم، مضيفًا ان محافظة سوهاج لها النصيب الأكبر بالمبادرة، حيث شملت المرحلة الأولى 7 مراكز هي: طما والبلينا والمراغة وساقلتة وجرجا ودار السلام والمنشاة فى 188 قرية،و1123 نجع وتابع. والتي أستفاد منها أكثر من 4 مليون مستفيد، مابين مشروعات بمجال الصحة والصرف الصحى ومياه الشرب والتربية والتعليم والرياضة وغيرها من المناحى التنموية.

واستهل الدكتور حسان النعماني كلمته، بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة “حياة كريمة” والتي ساهمت في تغيير وجه الحياة في الريف المصري وخاصة بمحافظة سوهاج، هذه الفكره التي تبناها فخامته ليست فقط لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري في القرى الأولي بالرعاية، ولكنها بمثابة تكريم له وحفظ لكرامته وحقه في العيش الكريم.

وأكد النعماني، أن جامعة سوهاج وشبابها شريك أساسى فى ما تبذله مبادرة حياة كريمة من جهود بالمحافظة، ولعبت دورًا بارزًا وفعالًا في تنفيذ المبادرة بما يحقق الأهداف التنموية، والذي يعكس مدى التزامها القوى بتحقيق رؤية المبادرة الرئاسية، حيث حرصت الجامعة علي استيعاب الطاقات الشبابية عن طريق مشاركتهم بكافة الأعمال التطوعية بالمبادرة.

كما قامت الجامعة بتنفيذ ما يقرب من 20 ندوة توعوية للطلاب لنشر ثقافة العمل التطوعي بمشروعات حياه كريمة، الي جانب تنظيم 50 قافلة طبية و45 قافلة بيطرية للكشف والعلاج المجاني، وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، للأسر الأولي بالرعاية وتأمين حاجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى أن الجامعة نفذت عددًا من الزيارات التفقدية للطلاب لمشروعات حياة كريمة بالمحافظة لتعريف الطلاب بحجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتنمي روح الإنتماء للوطن لديهم، موضحًا انه تم أيضا افتتاح «Booth» حياة كريمة بهدف تنسيق أنشطة المؤسسة داخل الجامعة، وإتاحة الفرصة للطلاب للتطوع والتعرف علي تلك الأنشطة والمشروعات التي تتم على أرض الواقع.

وأوضح العقيد محمد كمال، أن هذه المبادرة الإنسانية بمعنى الكلمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت المستحيل بمحافظة سوهاج، حيث شهدت المحافظة تغييراُ شاملًا، بتدشين العديد من المشروعات فى القطاعات المختلفة، وفرت حياة كريمة لمواطنيها، مقدما شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي دعمه اللامحدود للمبادرة، وشكر ايضًا لجميع المتطوعين الذين ساهموا في تنفيذ هذه المبادرة واصفاُ إياهم "بالجدعان"، مؤكدًا أنه لا يمكن لإنجازٍ أن يتحقق دون جنود مجهولين يقفون خلفه، ويعملون على إنجاحه ومتابعته لحظة بلحظة.

وأعرب الدكتور علاء غالب، عن سعادته بتكريم طلاب من أجل مصر ضمن متطوعي المبادرة، لما قدموه من جهود في سبيل تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، مضيفًا أن هذا التكريم يعد بمثابة فرصة لشكرهم وتحفيزهم على مواصلة العطاء وتشجيع باقي الطلاب علي التطوع، مؤكدًا أن أقوى حلقة في مبادرة حياة كريمة هو المتطوع فهو الأقدر على التواصل، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات منها فقرة غنائية لكورال الجامعة، وعرض فيلم وثائقي لإنجازات مؤسسة حياة كريمة في المحافظة، واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير والدروع التذكارية للمتطوعين.