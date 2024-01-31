رئيس جامعة سوهاج يتفقد صالة الألعاب الرياضية الدولية.. ويؤكد: ستكون إرث استثماري

أجري الدكتورحسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، زيارة تفقدية لصالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة" الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور نبيل الحرازي، الإستشاري الهندسي للشركة المنفذه للمشروع، المهندس محمد لطفي، المدير التنفيذي للمشروع، المهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، وعدد من مهندسي تنفيذ المشروع.

وأوضح النعماني، أن إنشاء الصالة الألعاب الرياضية يأتي نتيجة إهتمام القيادة السياسية بتطويرالبنية التحتية الرياضية، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة لتنافس الصالات العالمية، والتى سوف تحقق كافة المتطلبات الرياضية لأهالي الصعيد، وستكون بمثابة إرث استثماري.

وأوضح الدكتورنبيل الحرازي، أنه تم اليوم متابعة سير العمل والوقوف علي نسب الإنجاز ومدي مطابقته للاشتراطات الدولية، مضيفًا ان الصالة ستقدم كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، والذي من المقرر تسليمها بحلول شهر أكتوبر 2024.

وأضاف المهندس محمد لطفي، أن الصالة تعد واحدة من 5 صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بتكلفة 800 مليون جنيه، موضحًا ان الشركة القائمة علي تنفيذ المشروع قامت بإنجاز العديد من المشروعات الهامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها المدينة الرياضية والتي تعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة الخدمات سواء داخل مصر أو الشرق الأوسط.

ويذكر أن المشروع يقام على مساحة 8 آلاف متر مسطح، ويتضمن صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، وصالة لكبار الزوار، وأخري للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزى، والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني.

فيما شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات تشجير1000 متر نجيل بمقرالجامعة الجديد، وذلك فى إطاراستمرار الجامعة فى تنفيذ توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتفعيل أهداف المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كحل يساهم في مواجهة التغيرات المناخية، ويساعد فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأوضح النعماني، أن الجامعة تواصل تنفيذ خططتها التنموية نحو زيادة الرقعة الخضراء وتشجير المساحات والطرقات الواسعة داخل مقري الجامعة، لتهيئة بيئة صحية خضراء لها مظهر جمالي وحضاري جذاب، بما يضمن توازن النظم الإيكولوجية، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن تعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات السليمة للمشاركة بجدية فى الحفاظ على البيئة، ونشر الوعى بأهمية التشجير ودوره فى تحسين المظهر العام للحرم الجامعي، إلى جانب توفير متنفس نظيف وأجواء ملائمة لجميع منسوبي الجامعة.

وقال الدكتور ياسرعبد الفتاح، مديرعام الشئون الإدارية أن زراعة النجيل والأشجار تساعد على الحد من تلوث الهواء وزيادة الأكسجين المنتج، بالإضافة إلى المحافظة على التربة من التآكل وزيادة خصوبتها، مضيفًا أنه يتم اختيارالأشجارالمزروعة وفقًا للمعايير البيئية الملائمة لمكان التشجير، كما يتم زراعتها ومتابعتها لضمان استدامتها طبقًا لأسس الزراعة المتعارف عليها.

يذكر أن رئيس الجامعة شارك فى تجهيز وزراعة 500 متر أمام مبني كلية التربية، بحضور كلا ًمن الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجاري تجهيز 500 متر أخرى تمهيداََ لزراعتها خلال الفترة المقبلة.