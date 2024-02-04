"الشباب والرياضة" تعلن انطلاق فعاليات المشروع القومي للرواد بسوهاج

تنظم وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج الإدارة العامة للرياضة فعاليات تدريب المشروع القومي للرواد.

وأشار محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إلى أن المشروع القومي للرواد ضمن أولويات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاص بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري، حيث يهدف المشروع القومي لرياضة الرواد الى تحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن، باستهداف فئة كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأضاف محمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ بهدف الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية ويتم التدريب على خماسي قدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الشطرنج بملاعب مركز شباب مدينة سوهاج للمرحلة العمرية من ٤٠ سنة فما فوق يومي السبت، الأربعاء من كل اسبوع، وذلك ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة بسوهاج لتوسيع قاعدة المشاركة لجميع المراحل العمرية ولإتاحة الفرصة لكبار السن في ممارسة الأنشطة الرياضية.