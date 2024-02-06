لمدة يومين.. ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشأة بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشأة يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 فبراير 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ولمدة 3 ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه المنشاه المرشحة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة واتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg وإنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجاناً يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.