الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: قرارات الرئيس جاءت لتحافظ على استقرار الأسر المصرية

راندا مصطفى
راندا مصطفى

ثمّنت د.راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ومقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارًا من الشهر المقبل، لافتة إلى أن الرئيس حريص على مساندة فئات وشرائح المجتمع، في ظل المرور بأزمة اقتصادية صعبة تحتاج لمزيد من هذه القرارات لدعم المواطن البسيط، وحفاظًا على استقرار وتماسك الأسر المصرية، التي تعاني الآن من تداعيات ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات والخدمات.

وأكدت مصطفى، في تصريح الأربعاء، أن هذه القرارات تأتي انتصارًا للعدالة الاجتماعية وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين الجميع، مشيرة إلى أن الرئيس حرص على إصدار كل توجيهاته لجميع المواطنين بدءًا من الموظفين حتى أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة، ليؤكد أن مظلة الحماية الاجتماعية تتسع للجميع دون استثناء أو إقصاء لأي شريحة داخل المجتمع.

لفتت إلى أن هذه القرارات تأتي دعمًا ومساندة للمواطنين ليكونوا على قدر من الاستطاعة لتوفير احتياجاتهم الأساسية للمعيشة، بما يحقق حياة كريمة ينعم بها الجميع، لافتة إلى أن الرئيس حريص على تنفيذ كل التزامته أمام أبناء وطنه بما فيها الالتزامات الإنسانية التي تؤكد شعوره بالمواطن البسيط قبل الغني، وتفهمه ضرورة زيادة كل الرواتب والأجور من أجل التعامل مع الآثار التضخمية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.

أضافت عضو الشيوخ أن القيادة السياسية تثبت يومًا بعد يوم تحملها للمسئولية بالتوازي مع الشعب المصري، وحريصة على تخفيف المعاناة عن كاهل رب الأسرة البسيطة والاكثر احتياجًا.

أزمة ارتفاع الأسعار أهم قرارات الرئيس السيسي سعادة غامرة للمواطنين بعد قرارات الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور زيادة الحد الأدني للأجور

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل| 3 زيادات جديدة تنتظر العاملين بالدولة خلال أسابيع.. احسب مرتبك بعد الزيادة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية