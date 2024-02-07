الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دفاع النواب: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تسعد ملايين المصريين

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

رحب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، توجيهات الرئيس السيسى للحكومة اليوم، لتنفيذ عدد من القرارات المهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، قبيل شهر رمضان المبارك، تمثلت في حزمة حماية اجتماعية كبري، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، مؤكدًا انها بمثابة رسائل طمأنة للمصريين واصفًا اياها بـ" قرارات إنسانية تاريخية".

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وقال العوضي، في تصريحات صحفية له اليوم إن القيادة السياسية الرشيدة تسعى بقدر الإمكان لأن تساند المواطن في مثل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تدرك جيدا حجم الأزمة والظروف وتتابع جيدا وعن قرب نبض الشارع المصري وتدرك أيضا حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية في الصعوبة نتيجة ما تشهده المنطقة من ازمات وتحديات هي الاصعب في تاريخيها، لافتا الي ان الدولة  تعمل بقدر الامكان على تقليل حدة تلك الأزمة الاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، كما أنها  تأتي متسقة مع حق المواطن في دعم الدولة له وسط ازمة اقتصادية تمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر.

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"التجمع": نقدر توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة

أضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حزمة القرارات الاجتماعية التي اصدرها الرئيس السيسي، تهدف الي تخفيف العبئ علي المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعكس مدي حرص الرئيس علي رفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكدًا  أن الرئيس يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم، ويهدف الي الوقوف الي المواطنين وتقليل اثار الازمات الاقتصادية التي تضرب العالم اجمع وتلقي بتاثيراتها علي الاقتصاد المصري.

واختتمت النائب الأول لرئيس حماة الوطن تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسى على أن تلك القرارات بالتأكيد تدخل الفرحة والسرور والسعادة في قلوب كل المصريين وأسرهم خاصة ونحن علي أعتاب الشهر الفضيل، قائلًا: حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم.. وسدد للحق والخير كل خطاكم ليتحقق بقيادتكم الرشيدة لمصر والشعب المصرى العظيم.. المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.

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رئيس جامعة حلوان يشيد بقرارات الرئيس السيسى حول زيادة الحد الأدنى للأجور

النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي

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