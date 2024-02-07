عمرو القماطى: مصر قادرة على حماية الأمن القومى من أى عبث إسرائيلى

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر قادرة تمامًا على حماية أمنها القومي من أي عبث إسرائيلي أو استمرار مغامرات الاحتلال في قطاع غزة.

وأعلن القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، رفضه تمامًا للتصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بعدما وعد بالتحرك بالحرب في مناطق أخرى والوصول لرفح، قائلًا: "يعد خطًا أحمر ممنوعًا المساس أو حتى الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة المصرية تعمل وفقًا لعدد من المبادئ منها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي لدول الجوار، والدفاع عن مصالحها وعلى إسرائيل أن تحترم دول الجوار وفي مقدمتها مصر وتوقف عدوانها على الفلسطينيين".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ما يحدث في فلسطين يعتبر جريمة واضحة، وأن الفلسطينيين لديهم حق شرعي وقانون دولي في مقاومة الإحتلال الإسرائلي، قائلًا: "تحرك مصر لوقف العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهي المطالب الفلسطينية الأولى ومصر تناصر الشعب الفلسطيني وحقوقه تمامًا".

واختتم النائب عمرو القماطي، أن الأهداف المصرية الرئيسية طوال الـ4 أشهر الماضية من الحرب على غزة، تتمثل في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والعودة لمسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مضيفًا: «هذا هو الهدف الحقيقي والحل الوحيد والعادل للصراع في الشرق الأوسط».

يسري المغازي: رسائل الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي تجدد العهد المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية وأشقائها

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أثناء زيارته لمصر، قائلًا: "أكدت ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وبحث تطورات الجهود التي تبذلها مصر على الصعيد العربي والغربي من أجل الضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار".

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس كان حريص على توجيه كل رسائله للجانب الأمريكي باعتباره الأقوى تأثيرًا على إسرائيل، والتي تحمل المطالب الرئاسية التي لن تهدأ أو تكل عن المطالبة بها وهي وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأشار عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي، بشأن ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن هذا الحديث قطع ألسنة المشككين في الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.