الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يسري المغازي: رسائل الرئيس السيسي تجدد العهد المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية

يسري المغازي
يسري المغازي

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أثناء زيارته لمصر، قائلا: “أكدت على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وبحث تطورات الجهود التي تبذلها مصر على الصعيد العربي والغربي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس كان حريص على توجيه كافة رسائله للجانب الأمريكي باعتباره الأقوى تأثيرا على إسرائيل، والتي تحمل المطالب الرئاسية التي لن تهدأ أو تكل عن المطالبة بها وهي وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

txt

وزير الخارجية الأمريكى يصل إسرائيل

txt

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى القاهرة ضمن جولته بالمنطقة

وأشار عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي، بشأن ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا الحديث قطع ألسنة المشككين في الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأوضح النائب يسري المغازي، ضرورة تنفيذ ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقرارًا مستدامًا في المنطقة، لافتا أن الحديث تضمن التاكيد على ثوابت الرؤية المصرية تجاه التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية.

مدحت الكمار: جهود مصر هائلة ومتواصلة لوقف الحرب على غزة

فيما أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنيكن، قائلا: “جاء في وقته تماما وضمن جهود مصرية هائلة ومتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، باللقاء بين السيسي وبلينكن، والذي ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع، لافتا إلى استعراض الرئيس السيسي خلال الاجتماع، ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مشددا على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا لمساعدة الفلسطينيين.

النائب يسري المغازي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية أنتوني بلينكن

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية