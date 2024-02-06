الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ يؤكد أهمية الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 4 أشهر، قائلاً: “صلابة مصر وقيادتها السياسية في رفض العدوان دفع بالكثير من دول العالم لتغيير نظرتها للقضية الفلسطينية”.

ونوه محسن، في تصريح اليوم بدعوة الرئيس السيسى خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، لافتا إلى حرص كل من القاهرة وواشنطن عبر لقاء بلينكن، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

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وأشار عضو الشيوخ إلى ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مشيرا إلى دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره في محنته.

واختتم محسن حديثه بأن لقاء الرئيس السيسي وزير خارجية الولايات المتحدة بلينكن، يأتي في توقيت هام وفي إطار مساعيها وجهودها لوقف العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة وعاصمتها القدس.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ قطاع غزة لقضية الفلسطينية العدوان السيسي

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