الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق شكرى: توجيهات الرئيس ساهمت فى تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء

طارق شكري وكيل لجنة
طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

وجّه طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على إدارته الدقيقة لما يحاك ضد مصر في هذه المرحلة، قائلًا: "التراجع الشديد في سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية يؤكد أن السعر غير حقيقي، قائم على المضاربة وغير عادل، والدليل على ذلك أنه بمجرد سماع المعلومات بوجود صفقات دولارية انهار السعر في أيام قليلة، وهو ما يؤكد على العقيدة الأصيلة أن سعر الدولار منتفخ وغير حقيقي، وسينخفض قطعًا لا محالة".

وقال "شكري"، في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي ولمختلف الأجهزة المعنية لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تُحاك ضد مصر ساهمت في التراجع الكبير في سعر الدولار، موضحًا: "الأزمة الاقتصادية فيها جانب محلي من ضعاف النفوس، الذين يحاولون أن يستغلوا هذه الضغوط لتحقيق ثروات من أموال حرام، والدليل توافر كل السلع وعدم وجود نقص في أي سلعة".

المشروعات القومية حائط صد لمصر

وأشار وكيل إسكان البرلمان إلى العديد من المشاريع القومية الضخمة، وأصبحت حائط صد لمصر أمام مختلف الأزمات، قائلًا: "مع استمرار جهود الدولة سيستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار"، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية تواصل حربها على مافيا الأسعار، ووجهت حملات أمنية استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ومحتكري السلع الغذائية لرفع سعرها.

واختتم المهندس طارق شكري بالقول إن المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، عبر نشاط إجرامي للبعض هو ما خلق هذه الأزمة على غير حقيقتها، مضيفًا: "الاقتصاد المصري قوي، وملايين المصريين واعون تمامًا لما يحاك ضد الوطن من مخططات".

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