الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض أسعار الحديد 10 آلاف جنيه للطن عقب تراجع الدولار في السوق السوداء

الحديد
الحديد

تراجعت أسعار الحديد بنحو 10 آلاف جنيه للطن وفقًا للمتعاملين في قطاع العقارات والتشييد والبناء  علي خلفية تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء بعد نجاح الحكومة في السيطرة عليه، حيث سجل سعر طن الحديد بيع المستهلك نحو 52 ألف جنيه للطن بدلا من 62 ألف جنيه.


وتوقع مطوري العقارات وخبراء الاقتصاد حدوث انخفاض جزئي في أسعار الوحدات العقارية التي شهدت ارتفاع بنسبة 100 ٪ نتيجة ارتفاع سعر تكلفة مواد البناء بسبب ما كان عليه من ارتفاع لسعر الدولار في السوق السوداء.


من جانبه، قال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق أن هناك تأثير إيجابي على السوق العقاري نتيجة خفض أسعار الحديد بنحو 10 آلاف جنيه للطن متوقعا حدوث استقرار يتبعه تراجع للارتفاعات الخاصة بأسعار العقارات في بعض المناطق التي شهدت ارتفاع.


وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن  الدولة نجحت في أحداث سيطرة في على السوق السوداء أدت إلى تراجع جزئي في الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تراجع في الأسعار نتيجة حدوث السيطرة والاستقرار.


وأكد أن زيادة العوائد الدولارية وحل أزمة الدولار يتمكن مصر من أحداث النمو الاقتصادي الذي تخطط اليه، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.


فيما قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق أن انخفاض أسعار الحديد الي نحو 10 آلاف جنيه للطن لع تأثير إيجابي على السوق بشرط الاستمرار.


وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصريحات خاصة للدستور أنه  انخفاض أسعار مواد البناء سيكون لهتاثير إيجابي بالتأكيد علي أسعار العقارات.


وأكد أن حجم مبيعات المطوريين العقاريين الكبار في مصر بلغ نحو 700 مليار جنيه وهو ما يؤكد جذبية القطاع العقاري في مصر للاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري هو أحد الركائر الهامة للخروج من الأزمات الاقتصادية.

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