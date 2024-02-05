الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحكومة تكشف سر تراجع سعر الدولار وتزف بشرى سارة للمواطنين

الدولار
الدولار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تتابع الأسواق، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي، يأتي في إطار الانعاكاسات الإيجابية للجهود التي تقوم بها الحكومة سواء في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو التقدم والتعاون مع الشركاء الدوليين لكسب كثير من الدعم للبرامج التنموية في مصر، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبيان الإيجابي الصادر عن بعثة الصندوق في نهاية زيارته لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن الأخبار الإيجابية أدت لتراجع الدولار في السوق الموازية، وانعكس ذلك على انخفاض بعض أسعار السلع ومنها حديد التسليح.

ضبط أسعار السلع استعدادا لشهر رمضان

ولفت إلى أن دولة رئيس الوزراء عقد اجتماعا متعلقا بضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية استعدادا لشهر رمضان، بحضور الجهات المعنية والقطاع الخاص، من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وسيتم العمل على زيادة السلع في الأسواق، ومتابعة المبادرات التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل مبادرة كلنا واحد، وسنشهد مزيدا من ضبط الأسعار وتوافر السلع.

موعد تطبيق طباعة سعر البيع على السلع

وأوضح أن موعد تطبيق طباعة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلع يبدأ من شهر مارس، وذلك لمنح مزيد من الوقت للشركات لتوفيق أوضاعها لكتابة أسعار السلع.

ولفت إلى اتخاذ إجراءات أخرى لضبط الأسعار، مثل إتاحة المزيد من السلع والرقابة على الأسواق.

توفير الأدوية الناقصة 

ولفت إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الصحة، ومحافظ البنك المركزي، كان متعلقا بتدبير احتياجات القطاع الصحي، وتمت الإشارة لوجود رصد من قبل الحكومة نقص في بعض الأدوية، ورئيس الوزراء أكد ضرورة العمل على توفير الاحتياطات من الأدوية حرصا على توفير احتياجات المواطنين، وتمت الإشارة إلى التنسيق بين هيئة الشراء الموحد والبنك المركزي ووزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان سرعة الإفراج عن الأدوية واحتياجات مصانع الأدوية، في الجمارك.

وكشف عن أن هناك 5 شركات عالمية للأدوية ستعمل على توطين صناعاتها في مصر. 

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