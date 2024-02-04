مفاجأة سارة بشأن سعر الفراخ والبيض خلال أسبوع

طمأن محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المواطنين، بشأن سعر الفراخ والبيض، متوقعًا أن تنخفض الأسعار خلال أسبوع.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الزيادة الحالية كانت متوقعة، منذ زيادة أسعار العلف بسبب زيادة سعر الدولار.

وأوضح أن دورة إنتاج الدواجن تستغرق 35 يومًا، وتستهلك الدجاجة 70% من العلف في آخر 12 يومًا، أي أن ارتفاع الأسعار كان متوقعًا منذ 20 يومًا.

وأردف: "التجار هم من يقومون بالتسعير، و70% منهم ليس له سجل تجاري ولا بطاقة ضريبية، وحماية المستهلك لا يمكنها التصرف معهم لأن ليس لهم سجل".

وطالب بأن يتم حساب سعر التكلفة يوميًا، وحساب تكلفة سعر كيلو اللحم من الدواجن بناء على أسعار المدخلات.

وناشد المواطنين بالتوقف عن شراء الفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري، إلى أن يتم تخفيض الأسعار عند التجار.