الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول سابق يكشف سر تناقض التصريحات الأمريكية بين عدم التصعيد والاستعداد لهجمات أخرى

قصف
قصف

أكد مسئولون أمريكيون، أن الضربات الأمريكية التي وجهت للمجموعات المسلحة في العراق وسوريا، ردا على استهداف قاعدة التنف، التي أسفرت عن مقتل 3 عسكريين، هي مجرد بداية قد تستمر لجولات متعددة، كما صرحوا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا ترغب في التصعيد، فكيف يفهم هذا التناقض؟ 

في هذا السياق، قال نيكولاس ويليامز مسئول سابق في الناتو، إنه يمكن فهم التصريحات من خلال حقيقة أن الأمريكيين لديهم القوة والالتزام لهجوم على أي مجموعة تهاجم جنودها، لكنهم لا يريدون فعل ذلك، لكن إذا استمرت المجموعات فإن الأمريكيين سيهاجمون بشكل حاسم، جوًا، ولكن ليس في إيران، فهم حذرون للغاية في هذه النقطة، ولا يفكرون في مهاجمة إيران.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الدول التي أعلنت تأييدها للهجمات الأمريكية مثل بريطانيا واستراليا تقدم دعما دبلوماسيا، ويركزون على الحوثيين لمحاولة منع أي هجمات للحوثيين في البحر الأحمر. 

وسوريا العراق الولايات المتحدة التصعيد القاهرة الإخبارية

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