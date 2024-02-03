إدارة الدين العام.. أبرز الملفات المطروحة فى الجولة الثانية من الحوار الوطنى

أوضحت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، تفاصيل دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، الجميع للمشاركة بالآراء والمقترحات في جميع موضوعات الحوار خاصة الملف الاقتصادي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار على شاشة "دي إم سي"، إن كل المواطنين شاركوا في الحوار الوطني في جولته الأولى، من خلال تلقي مجلس الأمناء للاقتراحات وبلورتها، وستكون هناك مساحة من اسقبال الآراء، خلال استثناف الجولة الثانية، لكن مع الاهتمام أكثر بالملف الاقتصادي.



وأشارت إلى أن المعني أكثر بهذه الدعوة هي الشخصيات الاقتصادية المتخصصة، من رجال الاقتصاد المتخصصين، وكل من هو ذو علاقة من مستشمرين، ورجال الصناعة والتجارة، لأننا بحاجة لإيجاد حلول، خاصة أن التحديات تحت نظر الجميع.



وأردفت: "القضايا تم حصرها، ومحتاجين لحلول، وفي لجنة الدين العام والإصلاح المالي نتحدث عن كيفية إدارة الموازنة العامة للدولة، والتي تحتاج للعمل بنهج شمولية الموازنة"، مستطردة: "لا يصح أن دولة كبيرة بحجم مصر، يكون فيها موازنات مختلفة، وموازنة الدولة يفوقها موازنة الهيئات الاقتصادية، لا بد من موازنة واحدة".



وتابعت: "نضع كل الحلول أمام أعيننا لإدارة الدين العام، لأن الدين العام ليس مشكلة في ذاته، وإنما إدارته تحتاج للوقوف على نقاط بجدول زمني، والتفكير هل نضع سقف للدين العام، أم إعادة هيكلة الدين، أو تحديد أولويات للمشروعات، مع برنامج كامل لإدارة الدين العام".

