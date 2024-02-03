الخارجية السورية: العدوان الأمريكى يضاف لسجل انتهاكات واشنطن لسيادتنا

أعربت الخارجية السورية عن قلقها بشدة إزاء حالة الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن الدولي جراء إعاقة واشنطن له في وقف انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن العدوان الأمريكي على سوريا يضاف لسجل انتهاكات واشنطن لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، ويتثبت مجددًا أن واشنطن هي المصدر الرئيسي لحالة عدم الاستقرار العالمي.

الخارجية السورية: نرفض كل الذرائع الأمريكية لتبرير العـدوان على بلادنا

ولفت البيان إلى أن القوات العسكرية الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين وتأجج الصراع بمنطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية.

وأكدت الخارجية السورية رفضها كل "الذرائع والأكاذيب" التي روجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير "العـدوان" على سوريا، مشيرة إلى أن العدوان الأخير يؤكد أن السمة الصريحة للإدارة الأمريكية هي عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

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