الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الباز: الضرب بيد من حديد على المضاربين فى الدولار وحل الأزمة قريبا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الدولة لابد أن تتعامل بمنتهى الديكتاتورية والضرب بيد من حديد على المضاربين في الدولار لمصلحة البلد.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "ما يحدث في السوق يحتاج لديكتاتورية شديدة، المحتكر يتقطع رقبته، يتعدم في ميدان عام".

ولفت الباز، إلى أن الناس تعلي مصلحتها الخاصة، على حساب المجتمع، مردفًا: "من يحتكر السلعة حتى يرتفع سعرها خائن، عدو للشعب، السلعة تبقى نازلة ب5 قوش يبيعها بخمسين، شخص خاين ولازم يتحاسب".

وأردف: "البعض يسعى لأكبر قدر من الثروات في هذه الأزمة، حتى لو البلد راحت في داهية، وهؤلاء لابد من محاكمتهم".

وأشار إلى أن الحكومة والدولة تعمل على بعض المشروعات التي تبشر أن الحل قريب، وأن ضبط المسألة قريب، لكن نحتاج إلى جانب ذلك يد باطشة ضد كل من تسول له نفسه اللعب بالبلد وأمنها القومي.

الباز الدولار الحكومة المصاربة الأسعار

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