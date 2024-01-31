الباز يكشف السبب المباشر فى الأزمة الاقتصادية وعلاقته بالإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المصريين لديهم يقين أن الأزمة الاقتصادية ستنتهي، شأن كل الأزمات التي مرت على مصر وانتهت.

وأضاف خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عندما تسأل الناس متى تنتهي الأزمة؟، يعني أن لديهم يقينًا أن الأزمة ستنتهي، الناس عندها خبرة أن الأزمات التي مرت على مصر تنتهي".

ولفت الباز، إلى أن السبب المباشر في الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها الآن، أن مصر أفسدت مشروعًا للغرب والأمريكان، دفعوا فيه فلوس كثيرة جدًا، بهدف تقسيم المنطقة لدول صغيرة حتى لا تشكل خطرًا على إسرائيل، ومن أجل ذلك عملوا على تمكين تيار الإخوان، بزعم أنه تيار وسطي.

وأوضح أن هذه الفكرة تبلورت بعد 11 سبتمبر، فكر الغرب في تجميع الجماعات الإسلامية في مكان، ولأن الأنظمة العربية الحاكمة ترى أن هذه الجماعات خطر، فرأت أمريكا أن الخطة يمكن تحقيقها من خلال تمكينهم من الحكم، في تونس وليبيا ومصر وسوريا، لتحكم الجماعة سيطرتها، ويستوعبوا التيارات الإسلامية الأخرى.

وأردف الباز: "وتولع الشعوب، المهم يكونوا هم آمنين، لكن مصر أفشلت المخطط، قدر يدمر ليبيا وسوريا واليمن والعراق قبلهم، لكنه فشل في مصر، ولم ينجح في خلق حرب أهلية، لأن الشعب المصري هو من هزم الإخوان المسلمين، الناس قاومت".

