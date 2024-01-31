الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف السبب المباشر فى الأزمة الاقتصادية وعلاقته بالإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المصريين لديهم يقين أن الأزمة الاقتصادية ستنتهي، شأن كل الأزمات التي مرت على مصر وانتهت.

 

وأضاف خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "عندما تسأل الناس متى تنتهي الأزمة؟، يعني أن لديهم يقينًا أن الأزمة ستنتهي، الناس عندها خبرة أن الأزمات التي مرت على مصر تنتهي".

ولفت الباز، إلى أن السبب المباشر في الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها الآن، أن مصر أفسدت مشروعًا للغرب والأمريكان، دفعوا فيه فلوس كثيرة جدًا، بهدف تقسيم المنطقة لدول صغيرة حتى لا تشكل خطرًا على إسرائيل، ومن أجل ذلك عملوا على تمكين تيار الإخوان، بزعم أنه تيار وسطي.

وأوضح أن هذه الفكرة تبلورت بعد 11 سبتمبر، فكر الغرب في تجميع الجماعات الإسلامية في مكان، ولأن الأنظمة العربية الحاكمة ترى أن هذه الجماعات خطر، فرأت أمريكا أن الخطة يمكن تحقيقها من خلال تمكينهم من الحكم، في تونس وليبيا ومصر وسوريا، لتحكم الجماعة سيطرتها، ويستوعبوا التيارات الإسلامية الأخرى.

وأردف الباز: "وتولع الشعوب، المهم يكونوا هم آمنين، لكن مصر أفشلت المخطط، قدر يدمر ليبيا وسوريا واليمن والعراق قبلهم، لكنه فشل في مصر، ولم ينجح في خلق حرب أهلية، لأن الشعب المصري هو من هزم الإخوان المسلمين، الناس قاومت".
 

الباز الأزمة الاقتصادية الإخوان المخطط الامريكي البساط احمدي

مواد متعلقة

بعد مقتل 3 عسكريين.. البنتاجون: قواتنا فى المنطقة تعرضت لـ165 هجومًا منذ 7 أكتوبر

الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبوجبل: ما علاقة كهربا؟

"الأرصاد" تكشف أكثر أيام الشتاء برودة وموعد انتهاء الصقيع

3 سيناريوهات للرد الأمريكى على مقتل 3 عسكريين فى هجوم التنف

هجوم التنف يثير تخوفات الأمريكيين.. أسامة السعيد يكشف التفاصيل

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مدن رئيسية بوسط إسرائيل

خبير استراتيجي يكشف أسباب زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني للجزائر

فصائل عراقية تعلن مسؤوليتها عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل.. المغرب يودع كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى