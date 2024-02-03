الجيش العراقى يقاطع مراسلة القاهرة الإخبارية ويطالبها بإنهاء المداخلة

قاطع الجيش العراقي مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي، أثناء رصدها ردود الأفعال داخل العراق بعد الهجمات الأمريكية.

وقالت التميمي، قبل انقطاع البث، إن الجيش العراقي يطلب منها وقف البث، بسبب إجراءات أمنية متشددة في العاصمة بغداد.

وكانت فصائل عراقية أعلنت عن مقتل 16 فردًا وإصابة 25 آخرين خلال الهجمات التي شنتها أمريكا بزعم الرد على استهداف قواعدها في سوريا والعراق.

وأدانت الخارجية السورية هذه الهجمات، مؤكدة أن العدوان الأمريكي على سوريا يضاف لسجل انتهاكات واشنطن لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، ويتثبت مجددًا أن واشنطن هي المصدر الرئيسي لحالة عدم الاستقرار العالمي، معلنة رفضها كل "الذرائع والأكاذيب" التي روجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير "العـدوان" على سوريا.