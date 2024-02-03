السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ مناخ يحذر من تأثير الحروب على تزايد ظاهرة التطرف المناخى

الدكتور علي قطب أستاذ
الدكتور علي قطب أستاذ المناخ والأرصاد

حذر الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، من تفاقم ظاهرة التطرف المناخي، جراء اندلاع الحروب والصراعات، موضحًا أن الحروب ينتج عنها دمار كبير جدًا وغازات كربونية رهيبة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن غاز الميثان الناتج عن روث المواشي أو الانفجارات الحربية يعادل 10 أضعاف ما ينتجه غاز الكربون، ويحدث الضرر الكبير جدًا.

وأوضح أن السبب في الحرائق التي تحدث في نصف الكرة الجنوبي الآن أن هذا النصف يشهد فصل الصيف، بينما النصف الشمالي من الكرة الأرضية يشهد عواصف ثلجية لأنه يشهد فصل الشتاء.

ولفت إلى أن ظاهرة النينو مؤشر إلى أن عام 2024 أشد حرارة عن عام 2023، رغم الأجواء الشتوية القاسية جدًا في شمال أوروبا ووسط أوروبا، مردفًا: "عندما تسطع الشمس في وجود كتلة هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو العليا، تتكون سحب وتسقط أمطار غزيرة ورعدية، لذا سطوع الشمس في الشتاء ليس مؤشرًا لدفء الجو، وأن استقرار الطقس يرتبط بالتوزيعات الضغطية".

ونوه إلى أن النرويج خلال الـ24 ساعة تسقط عليها 100 ملليمتر مكعب أمطار، وهي كمية رهيبة تُغرق مدنًا بأكملها، أما النصف الجنوبي عندهم صيف، وبعض المحاصيل الزراعية تعاني من جفاف، والحرائق تنتشر نتيجة زيادة سرعات الرياح. 

وأردف أن ظاهرة النينو عالمية، تحدث في المحيط الهادي وتستمر من 6 أشهر إلى عام، ولكن عندما تحدث بين كل 3 أعوام، تكون نتيجة التلوث المناخي البيئي، وهو مؤشر لارتفاعات وانخفاضات درجة الحرارة.

الحروب اكسترا نيوز نصف الكرة الجنوبى الأجواء الشتوية القاسية ظاهرة النينو

مواد متعلقة

إدارة الدين العام.. أبرز الملفات المطروحة فى الجولة الثانية من الحوار الوطنى

الجيش العراقى يقاطع مراسلة القاهرة الإخبارية ويطالبها بإنهاء المداخلة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الهجوم الأمريكى على سوريا والعراق

الخارجية السورية: العدوان الأمريكى يضاف لسجل انتهاكات واشنطن لسيادتنا

عاجل.. الباز: الضرب بيد من حديد على المضاربين فى الدولار وحل الأزمة قريبًا

عاجل.. الباز: مصر خسرت 6 مليارات دولار جراء الحرب فى غزة

الباز يكشف السبب المباشر فى الأزمة الاقتصادية وعلاقته بالإخوان

بعد مقتل 3 عسكريين.. البنتاجون: قواتنا فى المنطقة تعرضت لـ165 هجومًا منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»