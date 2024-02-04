الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انتقادات وتبرير.. ما علاقة الضغوط الداخلية بالهجمات الأمريكية على العراق وسوريا؟

الهجمات الأمريكية
الهجمات الأمريكية

أكد إدموند غريب، الباحث في الشئون الدولية، أن الضغوط التي تعرضت لها إدارة بايدن في الداخل الأمريكي، كان لها دور في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على سوريا والعراق.

وقال، خلال مداخلة لقناة  القاهرة الإخبارية، إنه في ظل الوضع الأمريكي الداخلي والردود الداخلية لم يكن بإمكان الإدارة الأمريكية عدم القيام برد، حيث كانت هناك انتقادات كبيرة من الجمهوريين، خاصة جناح الصقور والمحافظين الجدد الذين يرون أن الإدارة تأخرت في الرد، استغرقت أسبوعًا كاملًا للرد، وكان عليها أن تستهدف إيران.

 

ولفت، إلى أن الإدارة الأمريكية لم ترغب في ذلك، لأنه يعني تصعيد شديد، ومواجهة مباشرة مع إيران وتصعيد الصراع في المنطقة، وسيكون له تداعيات سلبية وليس إيجابية على الأهداف الأمريكية، لكنها رأت أن تبعث برسالة لطهران، تقول لها إن الطابة الآن في ملعبك، وسترى كيف سترد طهران، وكيف سترد القوى المؤيدة والمحالفة لها من المقاومة الإسلامية.

 

وأوضح أنه كانت هناك ترتيبات من القيادات الديمقراطية، أن واشنطن قامت بإرسال رسالة أظهرت أنها قادرة على توجيه ضربات وتحذير القوى التي تهدد القوات الأمريكية، وكان هناك قوى بعضها في الكونجرس، وعلى المستوى الشعبي يرون أن هذه سياسة خرقاء، تظهر أن الولايات المتحدة، تصعد ضد هذه الأطراف في الشرق الأوسط، ولا تضغط على إسرائيل، لكن الإدارة لديها رؤية أخرى، أنها تريد  التوصل لتفاهمات، وأنها أرسلت وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة للإفراج عن المحتجزين، وأن الإدارة الأمريكية تسعى للضغط على الحكومة الإسرائيلية لكنه غير واضح. 

القاهرة الإخبارية الوضع الأمريكي الادارة الامريكية الأهداف الأمريكية طهران ضربات القوات الأمريكية

مواد متعلقة

مسئول سابق يكشف سر تناقض التصريحات الأمريكية بين عدم التصعيد والاستعداد لهجمات أخرى

الحوثيون: قرارنا بدعم غزة لن يتأثر بالهجوم الأمريكى البريطانى

"حزب الله" يوقع إصابات بين جنود الاحتلال جنوب موقع العباد

البيت الأبيض يكشف عن إجراءات لاستهداف الجماعات المدعومة من إيران

سوليفان: اتفاق الرهائن الذى يوقف القتال بغزة فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى

5 دول تتراجع عن تعليق تمويلها لـ"الأونروا".. و"المنظمة" تعلق

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مُسيّرة فوق خليج عدن

أستاذ مناخ يحذر من تأثير الحروب على تزايد ظاهرة التطرف المناخى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين