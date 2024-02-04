الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الكندية تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

الخارجية الكندية
الخارجية الكندية

قالت وزيرة الخارجية الكندية إنها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف بالضفة، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية فرضها عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، إلا أن صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خطوة مهمة، لكنها غير كافية وفي نفس الوقت إشارة واضحة على إحباط الإدارة الأمريكية من الخط المتشدد المتزايد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. 

الخارجية الكندية المستوطنين الإسرائيليين قناة القاهرة الإخبارية العنف

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