الخارجية الكندية تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

قالت وزيرة الخارجية الكندية إنها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف بالضفة، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية فرضها عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، إلا أن صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خطوة مهمة، لكنها غير كافية وفي نفس الوقت إشارة واضحة على إحباط الإدارة الأمريكية من الخط المتشدد المتزايد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة.