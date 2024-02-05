الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوزراء" يكشف حقيقة تعديل تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في رمضان

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تخفيض نسبة تخفيف الأحمال الكهربائية في شهر رمضان من ساعتين لساعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا صحة لما يتردد عن وجود أي تعديلات في مواعيد تخفيف الأحمال أو مواعيدها، خلال شهر رمضان.

حقيقة تعديل مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان

وأضاف: "لم يتم إعلان تغيير في المواعيد حاليًا، لكن لو فيه تعديل سيتم الإعلان عنه، والدولة تسعى لتخفيف الآثار السلبية لتخفيف الأحمال عن المواطنين". 

 

يبحث الكثيرون عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، عبر محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون لما يحمله من روحانيات وشعائر دينية محببة إلى قلوبهم، ويتأهب المسلمون لهذه الشعائر قبلها، وينتظرون شهر رمضان بفرحة كبيرة.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

يأتي رمضان عقب شهر شعبان، ويتأهب له المسلمون من جميع أنحاء العالم، وفقًا للحسابات الفلكية التي قد أعدت من خلال معمل أبحاث معهد الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن ميعاد شهر رمضان المبارك، ولقد أشارت الحسابات في مصر إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2024  سوف تكون في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وسيكون 30 يومًا لهذا الشهر.

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