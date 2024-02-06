رئيس "الغد" يبحث مع كوادر الحزب بـ"التنسيقية" أولويات العمل بالملف الاقتصادي

اجتمع المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الغد بجميع ممثلى حزب الغد بتنسيقية شباب الاحزاب.

وأثنى رئيس الغد، على جهود الحكومة فى مواجهة الازمة الاقتصادية، والافكار غير النمطية التى تحاول الحكومة طرحها للخروج من الازمة.

كما أكد رئيس الغد على أدوار ممثلى الحزب بالتنسيقية ودعاهم الى بذل المزيد من الجهد وتكثيف نشاطهم فى الفترة القادمة والمشاركة فى جميع الفعاليات والانشطة التى تقيمها التنسيقية، والحرص على العمل بشكل متخصص كل فى ملفه.

كما كلف موسى مصطفى موسى، ممثلي الحزب بالتنسيقية بإعطاء أولوية عاجلة وقصوى على مدار شهري فبراير ومارس المقبلين، حول الملف الاقتصادى بالتحديد، ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول الى افكار عملية يتم تجميعها فى ورقه سياسات حزبية تمهيدا لرفعها وتقديمها بإسم الحزب الى المسؤلين بالتنسيقية.