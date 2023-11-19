موسى مصطفى موسى: توعية الناخبين ضرورة من أجل الوصول لنسب تصويت تليق بمصر

شارك المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في المؤتمر الذي عقده تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا تلبية لدعوة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب ارادة جيل ورئيس تحالف الأحزاب المصرية.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، خلال كلمته أنه يجب العمل جميعا من أجل مرشحنا المشترك المرشح عبد الفتاح السيسى، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل توسيع المشاركة والتصويت فى الانتخابات القادمة وأن يكون حجم التصويت يليق بسمعة مصر ومكانة رئيسها وعلينا ان نفكر فى مرحلة ما بعد الانتخابات، وٱن نكون جميعا جاهزين بالأفك والرؤى التى نساهم بها فور بداية فترة الرئاسة الجديدة التى تبدأ فى 3 أبريل القادم.

وأشار إلى أن التحديات الراهنة تلح وتطلب افكارًا غير نمطية وخارج الصندوق، فضلًا عن ضرورة تكاتفنا جميعا كى تتجاوز مصر هذه الأزمة الاقتصادية.

وأضاف رئيس الغد: ثقتى كبيرة فى نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وفوزه بالانتخابات وبجدارة واستحقاق ايضا ولكن يجب علينا ألا نركن لهذه الثقة وأن نعمل جميعا من اجل فوز مشرف لمرشحنا نباهي به العالم ونسبة تصويت تليق بانتخابات الرئاسة المصرية وندعوا كل المصريين للنزول والمشاركة والتعبير عن الإرادة الوطنيه المصرية.

وعلى صعيد آخر، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب بدأ في تنفيذ آلياته لدعم مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المرشح عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال بدء إصدار أعداد خاصة من جريدة الغد لاستعراض إنجازات الرئيس في مختلف المجالات، والعمل على توعية المواطن والناخبين بصفة خاصة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم في الاستحقاقات، نظرًا لأنه مرتبط بقيادة وإدارة دولة بأكملها 6 سنوات قادمة.