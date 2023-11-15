الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيري لحزب الغد بالنوبارية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى

جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من المؤتمر الجماهيري

نظم حزب الغد، برئاسة موسى مصطفى موسى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع امانة حزب الغد بالبحيرة برئاسة الحاج كمال شعيب السمالوسى، وذلك ضمن حملة تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وحضر المؤتمر جميع قيادات حزب الغد بالبحيرة وفى مقدمتهم الحاج محمد السنديونى  كما حضره رئيس الغد وجميع قيادات الغد المركزية، وجميع قيادات المجلس المصرى للقبايل المصرية والعربية من مشايخ وعمد وكبار العوائل.

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وقرر حزب الغد أن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما انضم حزب الغد رسميا  للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى( 24-30) واصبح حزب الغد ضمن التكتل الحزبى الواسع  والحملة الرسمية الداعية لاعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما قرر رئيس حزب الغد إصدار صحيفة الحزب الورقية وتخصيص كل اعدادها طوال شهرى اكتوبر ونوفمبر وحتى  نهاية  فترة الحملة فى 8 من ديسمبر  القادم لشرح جميع  انجازات الرئيس ونشر جميع فعاليات الحزب الخاصة بالانتخابات الرئاسية من ندوات ومؤتمرات جماهيرية، كما اصدر الغد مطوية دعائية تحس الناخبين على التصويت للرئيس وتدعوهم لتأييده.

ويواصل حزب الغد سلسلة مؤتمراته بالمقر المركزى وبالمحافظات ويعقد الغد مؤتمرين شعبيين احدمها بمحافظ الاسكندرية يوم الثلاثاء 21  والاخر يوم الجمعة 24 نوفمبر بالبراجيل بمحافظة الجيزة.

جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من المؤتمر الجماهيري
حزب الغد المهندس موسي مصطفي موسي البحيرة السيسي مشايخ

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