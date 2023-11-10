مراسلة الغد: حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية في الأراضى اللبنانية المحتلة

شن حزب الله هجوما بثلاث طائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة، الجمعة، رداً على قصف إسرائيلي على بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني، وأعلن الحزب عن استشهاد 7 من عناصره في المواجهات الحدودية.

وأفادت مراسلة قناة الغد بأن حزب الله استهدف بالمسيرات ثكنة يفتاح وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة حتسودت يوشع، وهما في أراض لبنانية محتلة منذ العام 1948، كما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض واحدة من المسيرات وسقوط اثنتين في الجليل، ونقل 3 مصابين من الجليل إلى المستشفى.

وأشارت مراسلة الغد إلى أن ملف القرى اللبنانية المحتلة لم يكن مطروحا من قبل بالنسبة لحزب الله، غير أن استهدافها اليوم يفتح هذا الملف، لينضم إلى ملف مزارع شبعا وكفرشوبا، وذلك قبل خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، المزمع له أن يكون يوم غد الجمعة.

وأضافت أن دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، بعد استهداف حزب الله للمناطق الواقعة على التخوم بين القطاع الشرقي والقطاع الأوسط، بدءا من هونين ومركبة والمطلة إلى عيتا الشعب.

وتعرضت المناطق المقابلة لها من الجهة اللبنانية المحررة لقصف إسرائيلي، وطال القصف بلدة ميس الجبل بالجنوب اللبناني وسقطت قذيفة عند مدخل الطوارئ بمستشفى ميس الجبل الحكومي، ما أسفر عن إصابة طبيب لبناني.